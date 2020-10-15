شكرا لقرائتكم خبر عن حكام مباريات اليوم بالدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة وجيه أحمد، أسماء الأطقم التحكيمية المكلفة بإدارة المباريات المقرر إقامتها اليوم الخميس، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز. وجاءت اختيارات لجنة التحكيم كالتالي: الإسماعيلي ضد أسوان: 5.00 مساءا، استاد الإسماعيلية. يدير اللقاء أحمد جمال ويعاونه هاشم عبدالمريد وعمرو جمعة، ومحمد صبري إبراهيم حكما رابعا، وحكم الفيديو نادر قمر الدولة ويساعده سعيد حمزة. المقاولون العرب ضد إنبي: 8.30 مساءا، استاد المقاولون. يدير اللقاء عبدالعزيز السيد ويعاونه محمد عبدالعظيم ومحمد أبورحاب، ووليد عامر حكما رابعا، وحكم الفيديو صبحي العمراوي ويساعده محمد أبوخاطر. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 104,915

تعافي 97,920

وفيات 6,077

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