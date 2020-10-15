شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلق على مشاركة «الشناوي» مع بيراميدز أمام الجيش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على مشاركة أحمد الشناوي، حارس نادي بيراميدز مع فريقه خلال مواجهة طلائع الجيش، بمنافسات ربع نهائي كأس مصر.
وقال مرتضى خلال تصريحات عبر شاشة قناة الزمالك: «هل يحق للشناوي المشاركة مع بيراميدز في لقاء الجيش بعدما صدر قرارًا ضده من اتحاد الكرة بدفع 8 ملايين جنيه لصالح الزمالك؟».
وتساءل: «ما هي قانونية مشاركة الشناوي في مباراة بيراميدز وطلائع الجيش بعد عدم تنفيذ الغرامة المالية المفروضة عليه من قبل اتحاد الكرة المصري؟».
وكان طلائع الجيش قد أطاح ببيراميدز من ربع نهائي كأس مصر عبر ركلات الترجيح.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
104,915
-
تعافي
97,920
-
وفيات
6,077
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يعلق على مشاركة «الشناوي» مع بيراميدز أمام الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.