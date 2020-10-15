شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلق على مشاركة «الشناوي» مع بيراميدز أمام الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على مشاركة أحمد الشناوي، حارس نادي بيراميدز مع فريقه خلال مواجهة طلائع الجيش، بمنافسات ربع نهائي كأس مصر.

وقال مرتضى خلال تصريحات عبر شاشة قناة الزمالك: «هل يحق للشناوي المشاركة مع بيراميدز في لقاء الجيش بعدما صدر قرارًا ضده من اتحاد الكرة بدفع 8 ملايين جنيه لصالح الزمالك؟».

وتساءل: «ما هي قانونية مشاركة الشناوي في مباراة بيراميدز وطلائع الجيش بعد عدم تنفيذ الغرامة المالية المفروضة عليه من قبل اتحاد الكرة المصري؟».

وكان طلائع الجيش قد أطاح ببيراميدز من ربع نهائي كأس مصر عبر ركلات الترجيح.