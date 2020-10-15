شكرا لقرائتكم خبر عن «ميدو»: عانيت من العنصرية في إنجلترا وجماهيرهم تشرب الخمر قبل ‏دخول المدرجات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد حسام ميدو أن معظم الجماهير الإنجليزية تكون في حالة «سُكر» قبل الدخول إلى المباريات.

وقال «ميدو»، في تصريحاته عبر برنامج «أوضة اللبس»، الذي يقدمه على شاشة قناة «النهار»، إن إنجلترا من الدول التي تمتلك مشجعين يريدون دومًا إيذاء المنافس بالعنصرية ضده.

وأوضح «ميدو» أن السبب قد يكون حالة السُكر التي تُسيطر على معظم الجماهير في إنجلترا قبل الدخول إلى المدرجات.

وشدد على أنه كان يحضر مباريات الزمالك ومنتخب مصر من الدرجة الثالثة وكان يستمتع بالتشجيع ويتمنى أن تعود تلك الثقافة للكرة المصرية.

وأشار أحمد حسام ميدو أن إنجلترا من أكثر الدول الأوروبية التي واجه فيها عنصرية خلال فترة احترافه.

وأكمل حديثه: «إنجلترا أكثر دولة تعرَّضت بها لهِتافات عُنصرية أثناء تواجدي هناك كلاعب، مِنها مرة بإحدى مباريات وست هام، ولكني نجحت في تسجيل هدف بهذه المباراة».

Advertisements

وأنهى تصريحاته: «الهِتافات العُنصرية غالبًا ما تصب في مصلحة اللاعب وتزيده إصرارًا على الرد في الملعب، بالنسبة لي، كنت أريد الرد على العنصرية التي تواجهني بالفعل والأداء المميز في الملعب».