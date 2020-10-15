شكرا لقرائتكم خبر عن رقم مرعب للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل فريق الكرة بالنادي الأهلي ضيفاً على نظيره الوداد البيضاوي المغربي، مساء السبت المقبل، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الجارية 2019-2020.

الأهلي بلغ 22 نصف نهائي قاري على مدار تاريخ مشاركاته ببطولات الأندية الأفريقية، بما فيهم مشاركته الحالية، وذلك بواقع 16 بدوري الأبطال و4 لأبطال الكؤوس ومرتين بالكونفدرالية.

ومن بين 21 مرة سابقة خاض الأهلي خلالها نصف النهائي القاري، لم يخسره سوى في 4 مرات فقط، بواقع 3 مرات بدوري الأبطال في 1981 بالانسحاب بعد اغتيال الرئيس السادات وفي 1988 بركلات الترجيح أمام وفاق سطيف، وفي 2010 امام الترجي في رادس بواقعة لامبتي الشهيرة، ومرة وحيدة في الكونفدرالية على يد أورلاندو بايرتس في 2015.

وكان الوداع الأخير للأهلي من الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا قبل 10 سنوات كاملة أمام الترجي التونسي.

ونجح الأهلي خلال أخر 4 مرات بلغ خلالهم نصف نهائي دوري الأبطال من اجتياز منافسيه وذلك بالاطاحة بسان شاين النيجيري في 2012 والقطن الكاميروني في 2013 والنجم الساحلي في 2017 والوفاق في 2018.

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