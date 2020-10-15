شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتطلع لتكرار سيناريو النجم الساحلي في مواجهة الرجاء المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يصطدم الزمالك بالرجاء البيضاوي المغربي، مساء الأحد، على ملعب الأخير بالدار البيضاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لنسختها الجارية 2019-2020.

الرجاء تواجد في نصف نهائي دوري الأبطال خلال 3 مناسبات سابقة قبل أن ينضم للمربع الذهبي من جديد للمرة الرابعة خلال مشواره في النسخة الجارية، علمًا بأن نسختي 1997 و1999 اللاتين حقق لقبهما على حساب كل من أشانتي جولد الغاني والترجي التونسي على الترتيب، لم يكن الدور نصف النهائي مطبقاً وقتها، وكان النهائي يقام مباشرةً بين متصدري المجموعتين.

أول نصف نهائي خاضه الرجاء كان في نسخة 1989 التي تُوج بلقبها وواجه فريق توتيرا كالارا الكاميروني وتخطاه بالفوز في المغرب بهدفين والتعادل إيجابيًا في الكاميرون، ثم تفوق في النهائي على مولودية وهران.

ويعود الرجاء لخوض نصف نهائي دوري الأبطال في نسخة 2002 حيث تقابل أمام أسيك ميموزا الايفواري واجتاز عقبته بنتيجة 4/2 في مجموع المباراتين، ويبلغ النهائي ويخسر أمام الزمالك.

ويحين توقيت سقوط الرجاء في نصف النهائي للمرة الأولى والأخيرة عبر تاريخ مشاركاته بدوري الأبطال، وذلك في نسخة 2005، بعدما تغلب عليه النجم الساحلي التونسي ذهاباً إياباً، ليبقى الفريق التونسي حتى الاّن هو الوحيد الذي أزاح الرجاء من الدور نصف النهائي، ويحلم أنصار الزمالك بتكرار الأمر خلال مواجهة بطل المغرب.

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