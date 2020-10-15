شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالمنصف»: لم أعد إلى منزلي بعد مباراة الـ «6-1» والجماهير منعتني ‏من صلاة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد عبدالمنصف، حارس مرمى وادي دجلة الحالي والزمالك السابق، إنه لم يعد إلى منزله عقب هزيمة الزمالك أمام الأهلي في مباراة «الستة واحد» الشهيرة في عام 2002.

وأضاف عبدالمنصف، في تصريحاته عبر برنامج «أوضة اللبس»، الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: «عقب المباراة جميع لاعبي الزمالك كانوا في حالة ذهول، وقلت لرضا سيكا سوف أذهب معك للمنزل فلن أذهب إلى منزلي لكي لا أشاهد في الطريق احتفالات جمهور الأهلي خاصة أن سيكا كان منزله قريبًا من استاد القاهرة».

وأضاف: «بقيت في منزل رضا سيكا لمدة يومين في غرفة ولا أريد التحدث مع أحد».

وأضاف خلال حديثه قائلًا: «وكان اليوم التالي للمباراة هو الجمعة فكنت أريد النزول للصلاة ولكني بمجرد النزول واجهت إعلام وجماهير كثيرة فذهبت مرة أخرى للمنزل».

وأتم حديثه قائلا: «الإعلام الأهلاوي يستغل تلك الهزيمة ولا يزال يتحدث عنها حتى اليوم كي يروج بأن الأهلي أقوى وأعتقد لو كان الزمالك فاز بتلك النتيجة جمهورنا لن يتحدث عنها حتى اليوم».

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