شكرا لقرائتكم الأرقام تنصف ناصر ماهر على محمد إبراهيم في الدورى.. اعرفها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم الثنائى ناصر ماهر صانع ألعاب النادى الأهلى المعار إلى سموحة، ومحمد إبراهيم صانع ألعاب مصر المقاصة، موسماً مميزاً جعلهما فى حسابات القلعة الحمراء، وسط تردد أنباء عن عودة ناصر ماهر إلى بيته الأحمر بعد انتهاء الإعارة، ومفاوضات جادة من الأهلى مع محمد إبراهيم لضمه بعد نهاية الموسم الجارى، وهو الأمر الذى جعل الجماهير تقارن بين الثنائى ومن الأجدر بالتواجد داخل القلعة الحمراء فى الفترة المقبلة.

خاض ناصر ماهر، موسماً مميزاً استطاع من خلاله إقناع مسئولى الأهلى بقدراته الفنية ليعود إلى الحسابات، وخلال الموسم الجارى، شارك ناصر مع سموحة فى 26 مباراة بالدورى والكأس، سجل خلالهم صاحب الـ23 عاماً 6 أهداف وصنع 12 آخرين، فى موسم هو الأفضل عبر مسيرته الكروية، خاص إذا علمنا أن إجمالى مشاركات ناصر ماهر مع الأهلى وسموحة وبتروجت تبلغ 123 مباراة، سجل خلالهم 11 هدفا وصنع 20 آخرين.

بينما على الجانب الآخر، شارك محمد إبراهيم فى 27 مباراة مع مصر المقاصة بالموسم الجارى، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع 6 آخرين، وفى إجمالى مبارياته مع الفرق التى لعب لها مثل الزمالك والمقاصة ومارتيمو، شارك محمد إبراهيم فى 213 مباراة سجل خلالهم 24 هدفاً وصنع 40 آخرين.

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من جانبه، أكد ناصر ماهر أن القلعة الحمراء هى اختياره الأول فى حالة الرحيل عن صفوف الفريق السكندرى، وأضاف: "الأهلي بيتي والعودة له فى أي وقت أمر طبيعي، أركز الأن مع سموحة وأؤجل قراري لما بعد انتهاء الدوري".

وتابع ناصر، أن الأهلي هو الخيار الأول له، مؤكدًا إنه يرفض الاستمرار فى حالة تجديد نظام الإعارة، موضحاً أن عرض ناسيونال ماديرا البرتغالي مازال قائماً، والمقابل المادي هو العائق الوحيد.