شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. مصر تسقط أمام غانا بسداسية في تصفيات مونديال 2014 بكوماسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 15 أكتوبر 2013 ، خسر منتخب مصر تحت قيادة بوب برادلى أمام المنتخب الغانى بنتيجة 6 / 1 فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014، فى مفاجأة أذهلت الكثيرين.

وبدأت مصر مباراة غانا فى كوماسى بتشكيل مكون من: شريف إكرامى – أحمد فتحى – وائل جمعة – محمد نجيب – أحمد شديد قناوى – حسام غالى – محمد الننى – حسام عاشور – وليد سليمان – محمد أبو تريكة – محمد صلاح.

ومع بداية المباراة تحديدا فى الدقيقة الثانية تقدم أساموا جيان للمنتخب الغانى، ثم عزز ميكل إيسيان بالهدف الثانى فى الدقيقة 22 بعد مراوغته لحسام غالى ووائل جمعة، ثم يأتى أبو تريكة ويحرز هدف مصر الوحيد من ركلة جزاء فى الدقيقة 39 حصل عليها محمد صلاح، وقبل نهاية الشوط الأول أحرز منتخب غانا الهدف الثالث عن طريق عبد المجيد ونيس.

ويبدأ الشوط الثانى بتعديل لمنتخب مصر بخروج أحمد شديد قناوى ودخول شيكابالا فى محاولة لتقريب النتيجة، لكن يأتى جيان مرة أخرى ويحرز الرابع لغانا، وفى الدقيقة 72 يخرج شريف إكرامي بعدما أصيب بعد أن ارتكب ركلة جزاء ينجح مونتارى فى تسجيلها فى أحمد الشناوى الذى دخل بدلا من إكرامى، ويحرز أدو الهدف السادس فى الدقيقة 88 قبل نهاية المباراة.

Advertisements

لينتهى اللقاء بخسارة مؤلمة لمنتخب مصر من غانا بنتيجة 6 / 1 ويتبخر حلم الصعود للمونديال بسبب النتيجة الكبيرة، وفاز منتخب مصر فى مباراة العودة بنتيجة 2 / 1 بالدفاع الجوى لكن لم تسعف الفراعنة النتيجة للصعود للمونديال.

وكان منتخب الفراعنة قد شارك فى مونديال روسيا 2018، وخسر أمام أورجواى بهدف، وأمام روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما الهزيمة من السعودية بهدفين مقابل هدف للمنتخب المصرى.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

وأقيمت قرعة الدور الثانى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وأسفرت عن تواجد منتخب مصر فى المجموعة السادسة التى تضم كلا من الجابون وليبيا وأنجولا.