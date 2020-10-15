شكرا لقرائتكم طبيب الأهلى يوصى موسيمانى بعدم إشراك محمود كهربا أمام الوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب الجهاز الطبى للأهلى، بعدم مشاركة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق فى مباراة الوداد المغربى المقرر لها مساء بعد غد، السبت، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا لعدم جاهزية اللاعب.

وغادر كهربا مباراة الأهلى وبيراميدز التى أقيمت الأحد الماضى فى الجولة الـ33 وقبل الأخيرة لبطولة الدورى للإصابة فى العضلة الخلفية بسبب معاناته من آلام فى العضلة الخلفية.

ويخضع كهربا لبرنامج تأهيلى حالياً فى المغرب للتعافى من هذه الإصابة ورغم أمكانية تكثيف البرنامج العلاجى اليوم وغداً من أجل لحاقه بالمباراة، إلا أن الجهاز الطبى أوصى بعدم مشاركة اللاعب حتى لا تتفاقم الإصابة ويغيب اللاعب فترة طويلة عن الملاعب وحتى لا يغيب عن لقاء العودة بالقاهرة يوم 23 أكتوبر الجاري.

من ناحية أخرى، تراجع الأهلى عن موقفه السابق بشأن بعض لاعبيه المُعارين الذين كانوا فى طريقهم للاستمرار خارج القلعة الحمراء خلال الموسم المقبل وبدأ مسئولو القلعة الحمراء يُعيدون النظر بجدية فى مصير بعض هؤلاء المُعارين ويأتى فى مقدمتهم، ناصر ماهر المُعار لسموحة وعمار حمدى المُعار لطلائع الجيش بعد تألقهم بشكل واضح مع أنديتهما الموسم الجاري، وقال مصدر لـ"الخليج 365" أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى الجديد للفيق طلب من إدارة النادى عدم التفريط فى المواهب الصاعدة خاصة التى تُجيد اللعب فى الخط الهجومى لقدرتها على الأداء بشكل قوى بإعبتارها تملك الشباب والحيوية بجانب المهارات الخاصة.

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وأوضح المصدر أن موسيمانى طلب من الأهلى إعادة الثنائى عمار حمدى وناصر ماهر،موضحاً أن ناصر سيعود للقلعة الحمراء بشكل نهائى اما عمار حمدى سيُنهى الأهلى إعارته ويُتابعه موسيمانى فى عدة تدريبات مع الفريق قبل أن يُحدد مصيره سواء بالبقاء مع الأهلى أو الرحيل مرة اخرى للاعارة وهذه المرة ستكون للاتحاد السكندرى بنسبة كبيرة وتلقى الثنائى عروضاً من أندية محلية وخارجية فقد تلقى ناصر عروضاً من سموحة والأسماعيلى وبيراميدز وأخرى من الدورى المحلى بجانب عرضاً من نادى ناسيونال ماديرا البرتغالى أما عمار حمدى فقد تلقى هو الأخر عروضاً محلية ابرزها من الاتحاد وسموحة والجونة بجانب عرض تركي.

وذهب المصدر إلى أن تألق ناصر ماهر مع سموحة فى الموسم الحالى كان السبب الرئيسى فى تراجع النادى عن ضم محمد إبراهيم من المقاصة لاسيما وأن ناصر سيعود للأهلى مجاناً أما محمد إبراهيم فالتعاقد معه كان سيحتاج دفع 15 مليون جنيه للمقاصة بجانب إعارة أثنين من لاعبى الأهلى للفريق الفيومي.