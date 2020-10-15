شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: كهربا لن يلحق بمباراة الوداد وهذا هو تشكيل الأهلى والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موسيمانى قبل مواجهة الأهلى والوداد: "ارجو الله يوفقني"

كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن غياب محمود عبد المنعم كهربا لاعب المارد الأحمر عن مباراة الوداد المغربى بسبب الإصابة، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "من المستحيل أن يلحق كهربا بمباراة الأهلى والوداد المغربى السبت المقبل، وقد يضعه موسيمانى على الدكة".

وأضاف شوبير: "معلول وجيرالدو من المطار للملعب مباشرة وخاضوا تمرين كامل مما يؤكد على التركيز، وواضح للكبير والصغير أن هناك حالة تركيز شديدة فى صفوف الأهلى استعداداً للمباراة المصيرية، ولكن مع كامل الاحترام لذلك ينبغى منح الاعلام عشرة دقائق فى بداية المران مثلما هو متبع فى كل البطولات والأحداث الكروية، هذا دورنا ننقل للمشاهد والمستمع كواليس فريقه بما لا يضره ولكن زيادة الكتمان والسرية أمر غير مرغوب".

وعن تشكيل الأهلى أمام الوداد قال شوبير: "معلوماتى أن تشكيل الأهلى سوف يضم محمد الشناوى ومحمد هانى وعلى معلول وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعمرو السولية واليو ديانج وحمدى فتحى وحسين الشحات وأجايى واليو بادجى، وفى حالة عدم الدفع بحمدى فتحى فى خط الوسط سيكون لمحمد مجدى قفشة دور فى الظهور بدلا منه".

ويضيف شوبير:" فى رأيى بادجى هو الخيار الانسب فى حالة البدء بهذا التشكيل لأن خروجه من مباراة بيراميدز كان قرار خاطئ من موسيمانى اكتشفته بعد يومين، فلو كان استمر فى الملعب كان الأهلى سيظهر بشكل أفضل".

وأكمل شوبير: "جيرالدو سيكون مفاجأة هذه المباراة، دوره مهم جدا كبديل بسرعته ينزل ينقلك من الدفاع للهجوم فى وقت معين للمباراة، ومع كامل الاحترام لقدرات أحمد فتحى واحترافيته إلا أن محمد هانى كان الأفضل فى المباريات الأخيرة، وصالح جمعة لن يلعب، موسيمانى بيحبه ولكن لن يشارك لأنه بعيد عن الفورمة الفنية، وعندى معلومة أن سامى قمصان ومصطفى شوبير لعبوا "لاعيبة" فى تدريب أمس مثلما حدث قبل مواجهة المقاولون العرب بالدوري".

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وعن الزمالك قال شوبير :"أتوقع أن يكون للمغربى بن شرقى دور كبير فى حسم اللقاء لصالح الزمالك لأنه رغم أهدافه القليلة ولكنه رجل المناسبات الكبرى يظهر دائماً فى المباريات الكبيرة مثل الترجى التونسى والأهلى، وبالطبع سوف يغيب ساسى طبقاً لتصريحات أمير مرتضى منصور ".

وعن حميد أحداد قال شوبير: "إحساسى الشخصى أن الرجاء المغربى سوف يقوم بإشراكه فى المباريات ويسدد القيمة المادية فى العقد لمسئولى الزمالك".

وعن تشكيل الزمالك قال شوبير: "أتوقع أن يبدأ باتشيكو المباراة بتشكيل مكون من محمد أبو جبل ومحمود علاء والونش وعبد الله جمعة وأحمد عيد وطارق حامد ويوسف أوباما وزيزو وبن شرقى وأوناجم ومصطفى محمد".

ويشهد نصف نهائى دورى الأبطال صداما تاريخيا بين قطبى مصر والمغرب، حيث يواجه الزمالك الرجاء الأحد المقبل، بينما يلتقى الأهلى بالوداد السبت المقبل، فى حين سيواجه بيراميدز حوريا الغينى فى نصف نهائى الكونفيدرالية، بينما يجمع نصف النهائى الآخر فريقى نهضة بركان وحسنية أكادير المغربيين.

وستقام مباريات ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال فى المغرب، فى حين تقام جميع المباريات المتبقية من الكونفدرالية بنظام الدورة المجمعة بالمغرب.