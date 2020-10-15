شكرا لقرائتكم بيراميدز سيقاتل فى الفرصة الأخيرة بالكونفدرالية لتجنب الخروج من الموسم بلا حمص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل باتت بطولة الكونفدرالية الافريقية هى الأمل الأخير أمام بيراميدز، خوفا من الخروج بصفر من الموسم "موسم بلا حمص" عقب الإقصاء من كأس مصر، فى ربع النهائى أمام طلائع الجيش، فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس، على ملعب المقاولون العرب.

كما أصبح أقصى امال وطموحات هو المنافسة على المركز الثانى فى الدورى بعد تتويج الأهلى باللقب رسميا قبل 7 جولات على النهاية بما يعنى أن الفرى السماوى ليس البطل كما أصبح أيضا مهددا بفقدان الوصيف أيضا بعد تعادله أمام الأهلي، فى الجولة الماضية، لينتظر فى الجولة الأخيرة تعثر الزمالك أمام الإسماعيلي، مع فوزه على المقاولون من أجل خطف الوصافة، حيث بات الزمالك هو الأقرب لانتزاع المركز الثاني.

بينما ينتظر بيراميداز بطولة الكونفدرالية على أمل اقتناص أول لقب فى تاريخه، بعد انعدام فرصه فى المنافسة على بطولتى الدورى وكأس مصر، حيث يستعد للسفر إلى المغرب من أجل ملاقاة حوريا كوناكري، فى الدور نصف النهائى يوم الاثنين المقبل.

وتفوق فريق طلائع الجيش على بيراميدز، فى بطولة كأس مصر، عقب الفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 3\1، عقب انتهاء الوقت الأصلى للمباراة، والشوطين الإضافيين بالتعادل السلبى بدون أهداف.

Advertisements

وبتلك النتيجة يتأهل فريق طلائع الجيش لمواجهة المتأهل من مباراة فريقى الزمالك ونادى مصر، التى لم يتحدد موعدها بعد.

تطير بعثة الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز تحت قيادة المدير الفنى الكرواتى أنتى تشاتشيتش، فى الثالثة عصر اليوم الخميس، إلى مدينة كازبلانكا المغربية، بطائرة خاصة، فى إطار الاستعداد لخوض المباريات النهائية فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يلتقى بيراميدز يوم 20 أكتوبر الجارى مع حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، وفى حال تأهله سيخوض المباراة النهائية يوم 25 أكتوبر بملعب مولاى عبد الله فى مدينة الرباط العاصمة.

من جهته أكد هانى سعيد، المدير الرياضى لنادى بيراميدز، أن البعثة ستسافر إلى المغرب بطائرة خاصة وفرتها إدارة النادى، فى إطار توفير كل سبل الراحة للاعبين من أجل تحقيق اللقب الغالى، وأضاف سعيد، أن الفريق سيصل الرباط فى السابعة مساءً، ليتوجه مباشرة إلى فندق إقامته بالدار البيضاء على أن يخوض تدريباته اليومية استعدادا لخوض المباراة المحدد لها الثلاثاء.

وسافر يوم الثلاثاء الماضى، كلاً من محمد طاهر إدارى الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، والشيف الخاص بالبعثة، إلى المغرب، من أجل إنهاء كافة الترتيبات وتذليل العقبات، قبل وصول بعثة الفريق، حيث حرصت الإدارة على سفر الثلاثى قبل وصول بعثة الفريق بـ 48 ساعة لتهيئة الأوضاع قبل موعد الوصول.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق تدريبات استشفائية غدًا الجمعة، لإزالة الإرهاق عن اللاعبين بعد رحلة السفر الطويلة، وبعدها سيبدأ الجهاز الفنى فى التدريبات والمحاضرات الفنية استعدادًا لمواجهة حوريا.