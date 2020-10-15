شكرا لقرائتكم بن شرقى ينضم لمعسكر الزمالك فى المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انضم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمعسكر الفريق استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي المقرر لها الأحد القادم بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ينتظم المغربى أشرف بن شرقى، جناح الزمالك، في تدريبات الفريق الأبيض مساء اليوم استعدادا للقاء الرجاء المغربى في ذهاب نصف نهائي دورى أبطال افريقيا بعد الراحة التي حصل عليها لمدة 24 ساعة عقب انتهائه من التواجد فى معسكر منتخب بلاده.

تتواجد بعثة الزمالك حاليا في المغرب بعدما وصلت البعثة البيضاء في الساعات المتأخرة من مساء أول أمس الثلاثاء، إلى الدار البيضاء من أجل الاستعداد لمواجهة الرجاء المغربي، يوم الأحد المقبل، على ملعب محمد الخامس .

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وشارك بن شرقي في التعادل الإيجابي بهدف لمثله في مباراة منتخب المغرب الودية ضد ضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية والتي جمعتهما على ملعب المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله، في ثاني مباراة ودية لأسود الأطلسي خلال فترة التوقف الحالية واكتفى الفريق بتسجيل هدف وحيد عبر نصير مزراويفي الدقيقة 45 من نهاية الشوط الأول وتعادل الضيوف عن طريق يوان ويسا في الدقيقة 60.

وبدأ وحيد خليلوزيتش مدرب المغرب المباراة بتشكيل يضم المحمدي، حكيمي، عبد الحميد، مزراوي، منديل، القادوري، أملاح، برقوق، سفيان أمرابط، سامي ماي، العربي، وشارك أشرف بن شرقي نجم الزمالك بديلا في الدقيقة 63 من الشوط الثاني بدلا من يوسف العربي في المقابل شارك فرانسيس كازادي وفابريس نجوما لاعبا الوداد والرجاء بشكل أساسي مع منتخب الكونغو الديمقراطية في مواجهة المغرب وديا.

وأقيمت المباراة الودية بين الكونغو الديمقراطية والمغرب في المغرب مع ختام مباريات التوقف الدولي استعدادا لتصفيات كأس أمم أفريقيا والتي ستُقام جولتها الثالثة والرابعة شهر نوفمبر المقبل.