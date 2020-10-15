شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك فى المغرب.. مرتضى يدعم البعثة.. تأهيل علاء.. وجلسة باتشيكو مع اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق الكرة بنادى الزمالك، بقيادة مديره الفنى البرتغالى جايمى باتشيكو، للمواجهة المرتقبة أمام الرجاء المغربى مساء الأحد المقبل فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بالمغرب، بعدما وصلت بعثة الأبيض مساء أمس الأول وخاضت أول مران أمس الأربعاء على ملعب الوداد.

يرصد الخليج 365 كواليس بعثة الزمالك فى المغرب بالتقرير التالى

كشف الجهاز الطبى لفريق الزمالك عن ظهور نتيجة مسحة كورونا التى خضع لها اللاعبون فى المغرب فور الوصول لخوض مباراة الرجاء المغربي فى الدور قبل النهائي لدوري ابطال أفريقيا، وخضع الزمالك لمسحة كورونا فى مصر قبل السفر للمغرب وظهرت النتيجة سلبية أيضا.

أجرى مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، اتصالا هاتفيا بإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادى ورئيس بعثة الزمالك فى المغرب، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة للاطمئنان على البعثة، وطالب منصور خلال اتصاله اللاعبين بالتركيز قبل مواجهه الرجاء المغربي.

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فيما حصل محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي راحة من مران الزمالك، ورغم ذلك تواجد فى ملعب التدريب لمؤازرة زملائه، ويخضع عبد الشافي لبرنامج تأهيلى خاص بعد إجرائه جراحة فى الرقبة.

بينما خضع محمود علاء، مدافع فريق الكرة الأول بالزمالك، لبرنامج تأهيلي بالمشي بالكرة حول الملعب خلال مران الفريق على ملعب الوداد المغربى، تحت إشراف الجهاز الطبي للزمالك بقياده الدكتور محمد أسامة.

جلسة باتشيكو مع اللاعبين

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، جلسة مع لاعبى الفريق فى وسط الملعب قبل بداية المران الذى أقيم على ملعب الوداد المغربى، وشرح باتشيكو للاعبين البرنامج التدريبي المقرر خوضه استعدادا للقاء الرجاء المغربي.