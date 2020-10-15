شكرا لقرائتكم خبر عن تحدى إنجازات السيسى.. أحمد بلال: الرئيس سبب تحول مصر من بلد عشوائى لمتطور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك أحمد بلال، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، فى تحدى ”الخليج 365” الخاص برصد أهم إنجازات الرئيس السيسى فى أقل من 3 دقائق، وأكد هداف القلعة الحمراء السابق إن ما حققه الرئيس عبد الفتاح السيسى يستحق منا كل الشكر والتقدير والثناء.

وقال أحمد بلال، "لو قعدنا ساعات عشان نتكلم عن إنجازات الرئيس السيسى لن نستطيع حصرها، لكن ممكن نتكلم عن شىء كلنا لمسناه وهو الإنشاءات والبنية التحتية وتحول مصر من بلد عشوائى إلى بلد متطور، وده ساعدنا كتير فى النواحى السياحية والاقتصادية وإيجاد فرص عمل كبيرة للشباب"

وأضاف نجم الأهلى السابق، "3 دقائق لا تكفى للحديث عن إنجازات السيسى، أنا واحد لمست الإنجازات دى شوفت الشركات اللى تم فتحها والطرق والكبارى التى تم إنشاؤها على مستوى مصر ربطت كل المدن ببعضها البعض، زمان كان فى صعوبة فى الانتقالات بين المدن دلوقتى بقى الموضوع سهل وبسيط، بردو زمان كان بنعانى من الحوادث بسبب الطرق الضيقة والصعبة دلوقتى مبقاش المشاكل دى موجودة فضلا عن الناحية الأمنية فى البلد".

Advertisements

وحقق الرئيس عبد الفتاح السيسى طفرة فى مجالات البنية التحتية والمجالات الخدمية فى مصر منذ أن تولى زمام مسئولية رئاسة الجمهورية، بعد أن كانت تعانى من الإهمال والتردى لعقود طويلة، واستطاع الرئيس السيسى فى فترة بسيطة من رئاسته أن يخترق المجالات الشائكة ويحقق طفرة في كل المجالات ولاسيما التي تمس المواطنين من تطوير الطرق والخدمات الصحية والنقل ومشروعات الإسكان.

وباقتحام ملف التضامن الاجتماعى، أنشأ الرئيس السيسى برنامج تكافل وكرامة والذى استفاد منه 3 ملايين و600 ألف أسرة بمرتبات شهرية تضمن لهم حياة أفضل، بالإضافة إلى منظومة الخبز المدعم الجديدة بالمحافظات، والتي خصصت 150 رغيفا شهريا لكل مواطن بسعر 5 قروش، ومنظومة السلع التموينية الجديدة التي وفرت 40 سلعة تموينية لكل المستحقين.

ورفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه لـ2000 جنيه ورفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها ورفع الحد الأدنى للمعاشات لـ900 جنيه، وأطلق حركة ترقيات للعاملين في الدولة بتكلفة مليار ونصف المليار جنيه، وعلافة إضافية 15% لحماية المواطن من آثار التضخم، وأطلق برنامج أطفال بلا مأوى الذى أنقذ 23 ألف طفل من الشوارع، وأطلق برنامج مودة لدعم كل الشباب المقبلين على الزواج والذى ساعد 800 ألف أسرة كل سنة.

وفى ملف الصحة تم القضاء على قوائم الانتظار بـ360 ألف عملية جراحية بتكلفة 3 مليارات جنيه، كما أطلق منظومة التأمين الصحى بتكلفة 6 مليارات جنيه وبدأها فى بور سعيد بـ10 مليارات جنيه لضمان أعلى خدمة صحية للمواطنين، بالإضافة إلى مبادرة 100 مليون صحة التى فحصت 50 مليون مواطن على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى إسهاماته في عدد من المجالات الأخرى.