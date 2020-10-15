شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. زيزو أمل باتشيكو فى الحلم الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعول المدير الفنى البرتغالى للزمالك جايمى باتشيكو أمال كثيرة على اللاعب أحمد سيد زيزو فى مواجهة الرجاء البيضاوى المقرر لها يوم الأحد المقبل فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بالمغرب ، خاصة أن المدير الفنى يقتنع تماما بإمكانيات اللاعب الذى يجيد اللعب فى أكثر من مركز، ونجح أحمد سيد زيزو فى تقديم عروض رائعة مع الزمالك هذا الموسم ،وأغلق باتشيكو صفحة الاحتراف الخارجى مطلقا للاعب بعد تلقى اللاعب مؤخرا عروض فى ظل تألقه وثبات مستواه فى الملعب، حتى تمكن من ان يسجل للزمالك 7 أهداف فى الدورى الممتاز هذا الموسم.

كما نجح زيزو أن يعبر بالزمالك إلى دور الـ8 بكأس مصر بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 114 من عمر المباراة، ليواجه الزمالك نظيره نادي مصر في دور الـ 8 للبطولة، ورفض باتشيكو احتراف أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق، بعدما تلقى الأخير عرضا من الدورى السعودى، بعدما ابدى باتشيكو اعجابه بمستوى زيزو في المباريات التي خاضها الزمالك تحت قيادة المدير الفني البرتغالي الذي تولي المسئولية مؤخرا خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وأشاد البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك بأداء الثنائى أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى لاعبا الفريق بعد متابعة فيديوهات للفريق قبل وصوله، وأداء اللاعبين فى مباراة الجونة، وكذلك التدريبات التى قادها باتشيكو.

و يرصد الخليج 365 لقطات لللاعب زيزو فى الصور التالية :

Advertisements