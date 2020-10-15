شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الخطيب يظهر بقميص الأهلى لأول مرة ويسجل هدفا فى البلاستيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 15 أكتوبر 1972 كانت الساحرة المستديرة على موعد مع ظهور ساحر جديد، واحد من أشهر وأمهر إن لم يكن أمهر لاعبى كرة القدم الذين عرفتهم الملاعب المصرية طوال تاريخها، حقق مع النادى الأهلى والمنتخب العديد من الانتصارات وتوج بالعديد من البطولات، هو أسطورة الكرة المصرية وأيقونتها ورئيس الأهلى الحالى ونجمه السابق ونجم مصر فى حقبتى السبعينيات والثمانينيات محمود الخطيب.

انتظرت جماهير الأهلى حتى الدقائق الأخيرة قبل أن يمنحه الراحل القدير محمد عبده صالح الوحش شرف ارتداء قميص النادى الأهلى رسمياً، عندما حل بديلا لعادل الجمال فى بداية الشوط الثانى أمام البلاستيك على استاد القاهرة موسم "1972/1973"

الأهلى قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من "حازم كرم- أحمد ماهر– حسن حمدى وسمير حسن – هانى مصطفى/ أنور سلامة وصفوت عبد الحليم ومحمود رشدى/ إبراهيم عبد الصمد ومحمود عبد الحى وعادل الجمال " ،وأدار المباراة الحكم السكندرى "محمد رزق شحاتة" وكان الاهلى متقدما بهدفى أنور سلامة ومحمود عبد الحى

لم ينتظر بيبو سوى 7 دقائق حتى سجل باكورة أهدافه الرسمية فى الدورى والتى بلغت "109" أهداف تقاسم بها صدارة هدافى الأهلى فى الدورى مع حسام حسن بعدما ظل هداف الأهلى الأول قرابة العقدين من الزمان.

وأصبح محمود الخطيب أول أهلاوى يسجل "100" هدف فى مسابقة الدورى عندما سجل فى شباك صالح محمد حارس الكروم من ضربة جزاء موسم "1982/1983"

ولعب محمود الخطيب طوال حياته الكروية 266 مباراة، منها 199 فى الدورى و18 فى كأس مصر و29 فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى و20 فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

وحقق "الخطيب" العديد من الألقاب المحلية والقارية بقميص النادى الأهلى، الذى انضم له وهو بعمر 16 عاما مقابل 1000 جنيه قادما من نادى النصر، وحقق "الخطيب" 15 لقبا محليا مع الأهلي، حيث نال بطولة الدورى الممتاز 10 مرات، كما رفع كأس مصر فى خمس مناسبات.

وعلى الصعيد القارى، تألق "بيبو" محققا خمسة ألقاب، مقسمة إلى بطولتى كأس أبطال الدوري، وثلاثة ألقاب فى بطولة كأس الكئوس الأفريقية، وتجاوز "الخطيب" حاجز المائة هدفا فى الدورى الممتاز، حيث سجّل 109 أهداف فى 199 مباراة خاضها فى البطولة المحلية الأكبر، وهو أول لاعب من الأهلى يتخطى حاجز المائة هدف.

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ويعد محمود الخطيب هدّاف الأهلى على مستوى القارة الأفريقية، مسجلا 37 هدفا، وكان "بيبو" الهدّاف التاريخى لبطولات الأندية الأفريقية فى الفترة بين 1987 حتى 2012، حتى تمكّن لاعب مازيمبى الكونغولى مابى مبوتو من تجاوز هذا الرقم.

ونجح "بيبو" فى نيل الكرة الذهبية كأفضل لاعب فى قارة أفريقيا عام 1983، متفوقا على اللاعب الغانى أوبوكو نيتى الذى قاد فريقه أشانتى كوتوكو لتحقيق الفوز على الأهلى فى نهائى البطولة الأفريقية للأندية الأبطال فى ذلك العام.

وبالرغم من فوز الفريق الغانى باللقب القاري، إلا أن محمود الخطيب نال جائزة أفضل لاعب فى القارة السمراء من مجلة فرانس فوتبول، بعدما جمع 98 صوتا، مقابل حصول أوبوكو نيتى على 89 صوتا، وتفوق "الخطيب" بفضل تألقه خلال تلك النسخة التى أحرز فيها 6 أهداف خلال 8 مباريات خاضها مع الفريق.

وعلى صعيد المنتخبات، حقق محمود الخطيب لقبا واحدا ببطولة كأس أمم أفريقيا عام 1986، لتكون بطولته رقم 21 فى تاريخ الألقاب التى حققها، وظهر "بيبو" فى نسختين من الألعاب الأولمبية، وهما موسكو 1980، لوس أنجلوس 1984.

خاض محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى مع منتخب مصر 54 مباراة وسجل 24 هدفًا وهو الهداف العاشر لمنتخب مصر .

وأعلن رئيس الاهلى اعتزاله كرة القدم عقب نهاية بطولة أفريقيا عام 87، والتى توج الفريق الأحمر بلقبها، قبل أن يقيم مباراة تكريمه يوم 1 ديسمبر 88، بين منتخب الأهلى والزمالك وأحد المنتخبات العربية.