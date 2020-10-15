شكرا لقرائتكم خبر عن مقارنة رقمية بين الأهلى والوداد والمغربى في دوري الأبطال الأفريقي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيكون الصراع مشتعلاً بين أندية نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا للتتويج باللقب، بعدما أصبحت فرص الجميع متساوية بعد فترة التوقف الطويلة التى امتدت لأكثر من 5 أشهر بسبب جائحة كورونا، ويتنافس على اللقب الأهلي والزمالك مع الثنائى المغربى الوداد والرجاء، حيث يلتقى الأول مع الأول والثانى ضد الثانى فى ديربيات مصرية مغربية مثيرة.

ويلتقي الوداد والأهلي يوم السبت فى ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، بينما يلعب الرجاء والزمالك يوم الاحد بنفس الدور، وستكون المباراتان فى المغرب، بينما تقام مباراتا الإياب فى ملعب برج العرب، حيث يلتقى الأهلي والوداد يوم 23 أكتوبر، والزمالك والرجاء فى اليوم التالى من الشهر ذاته.

ويبحث المارد الأحمر عن تاسع ألقابه لزيادة رصيده فى البطولة التى يتزعمها بقائمة الأكثر تتويجا، بينما يسعى بطل المغرب لخطف الأميرة الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخه.

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وطوال تاريخ الاهلى بدوري الابطال الافريقى ، توج المارد الأحمر بطلا ثمانية مرات وأحرز لقب الوصيف في 4 نسخ ، ولعب الأهلى 284 مباراة فاز في 142 وتعادل في 80 وخسر 62 وسجل 439 هدفاً وتلقت شباكه 220 هدف .

في المقابل طوال تاريخ الوداد المغربى بدوري الابطال الافريقى ، توج بطلا مرتين وأحرز لقب الوصيف مرتين ، ولعب بطل المغرب 112 مباراة فاز في 50 لقاء وتعادل في 29 وخسر 33 مواجهة وسجل لاعبيه 157 وتلقت شباكه 98 هدف.

وضمت قائمة الأهلى إلى المغرب كلاً من: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي ، وينضم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو إلى بعثة الفريق في المغرب بعد انتهاء مشاركتهما في معسكري منتخبي بلادهما.