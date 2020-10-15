شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد 30 أكتوبر موعدا نهائيا لختام الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، يوم 30 أكتوبر المقبل موعدا للجولة الأخيرة من عمر الدوري العام ، وتنتظر اللجنة وصول الموافقات الأمنية للإعلان عّن مواعيد الجولة الأخيرة ليسدل الستار علي الموسم الكروي الحالي 2019 – 2020 .

وشهدت الساعات الأخيرة أزمة بسبب تحديد موعد انتهاء الدوري وتحديدا الجولة الاخيرة بسبب انتخابات مجلس النواب يومي 24 و 25 أكتوبر الجاري ، قبل ان تحسم لجنة المسابقات انتهاء الدوري يوم 30 أكتوبر بشكل نهائي .

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في سياق مغاير ،أعلنت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تعديلات بالجملة فى مواعيد وملاعب مباريات الجولة الـ33 بالدورى، وقالت اللجنة الخماسية فى بيان لها "بناء على طلب الشركة الراعية ولاعتبارات خاصة ببث المباريات قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم تعديل مواعيد بعض المباريات المقرر إقامتها فى الخامسة والنصف لتقام فى الخامسة مساء، وإقامة بعض المباريات المقرر إقامتها في الثامنة مساء لتقام في الثامنة والنصف ، كما تقرر تغيير أماكن بعض المباريات بعد ورود الموافقات الأمنية لتقام المباريات على النحو التالي:

- مباراتا الخميس 15 أكتوبر ضمن الجولة قبل الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز : تقام مباراة الإسماعيلي مع أسوان في الخامسة مساء بدلا من الخامسة والنصف، ومباراة المقاولون العرب مع إنبى فى الثامنة والنصف بدلا من الثامنة مساء، وذلك على الملعبين المحدد لهما سابقا .

- مباراة الاتحاد السكندرى مع الإنتاج الحربى ضمن الجولة نفسها في موعدها المحدد في الخامسة والنصف مساء السبت المقبل 17 أكتوبر مع نقلها إلى استاد برج العرب بدلا من استاد الإسكندرية.