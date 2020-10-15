شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. بازوكا يقود الإسماعيلي لأول لقب أفريقى مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإسماعيلي هو أول فريق مصري وعربي يحصل علي بطولة دوري ابطال افريقيا وكان ذلك في موسم 69 / 70 ، عندما تغلب علي فريق الانجلبير " مازيمبي " الكونغولي بثلاثة اهداف مقابل هدف في مباراة العودة.

وتوج النادى الإسماعيلى ببطولة دورى أبطال أفريقيا، كأول كأس لمصر وللدول العربية، واحتشد أكثر من 120 ألف متفرج فى استاد ناصر الدولى "القاهرة حاليا" لمؤازرة الإسماعيلى ممثل مصر والعرب فى نهائى النسخة الخامسة أمام منافسه المرعب الأنجلبير "مازيمبى حاليا" بطل زائير "الكونغو الديمقراطية".

وكانت مباراة الذهاب فى كينساشا زائير انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، وسجل للدراويش مرسى السنارى وسيد عبد الرازق بازوكا فى 21 ديسمبر 1969

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بدأ على عثمان مدرب الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من حسن مختار لحراسة المرمى، وميمى درويش، وحوده محمود، ومرسى السنارى، أمين إبراهيم لخط الدفاع، وسيد حامد، ونصر السيد لنصف الملعب، وكل من ريعو، وأنوس الصغير، وعلى أبوجريشة، وسيد عبدالرازق بازوكا ،وفى الشوط الثانى أشرك أميرو بدلا من عبد الرحمن أنوس

سجل للإسماعيلى على أبوجريشة فى الدقيقة 31 انتهى به الشوط الأول ، وأضاف بازوكا هدفين الاول من ضربة جزاء فى الدقيقة “70” وأضاف الثالث قبل النهاية بدقيقتين، ليتوج الإسماعيلى بطلا لافريقيا دون هزيمة