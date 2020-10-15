"حدث سوء فهم".. مدرب بوليفيا يعلق على مشادته مع ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق لوكاس نافا ، المدرب البدني للمنتخب البوليفي، على المشادة التي دخل فيها ضد ليونيل ميسي لاعب المنتخب الأرجنتيني عقب نهاية المباراة التي جمعت بين المنتخبين في تصفيات كأس العالم -أمريكا الجنوبية- بقطر.

ونشبت أزمة عقب مباراة الأرجنتين وبوليفيا التي حسمها التانجو لصالحه بنتيجة 2-1، حيث دخل ميسي في مشادة مع نافا، ثم تبادل ألفاظ غير لائقة مع مارسيلو مارتينيز مهاجم المنتخب البوليفي.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو كتالونيا، دافع نافا عن نفسه مؤكدًا أن ما حدث كان سوء فهم من النجم الأرجنتيني.

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وقال نافا: "لقد نشأت وأنا أشاهد ميسي إنه اللاعب الأفضل على الإطلاق."

وأضاف: "أنا معجب به كلاعب، لدرجة أن اسم ابني هو ليونيل -نسبة له-."

وعما حدث عقب نهاية المباراة، قال: "عندما انتهت المواجهة، رأيت جدالًا نشب بين اللاعبين، أردت أن أفصل بينهم حتى لا تتفاقم الأمور ولا يتعرض أحدهم للطرد، لكن يبدو أنه كان هناك سوء فهم، في النهاية تلك الأمور تحدث داخل الملعب."

وأتم نافا قائلا: "تلقيت إهانات وتهديدات بسبب ما حدث مع ميسي، أكثر ما يؤلمني أن أطفالي يسمعون ما يقال عني."