خاص.. أسوان يوضح موقف بقاء أحمد كشري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

كشف مصطفى أمين المشرف العام على فريق الكرة بنادي أسوان، أنه سيعقد جلسة غدًا الجمعة، مع مدرب الفريق أحمد كشري لحسم مستقبله.

وأوضح المشرف العام على فريق الكرة بنادي أسوان في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365"، أنه يعلم بوصول عدة عروض لكشري بعد المستوى الذي قدمه رفقة الفريق.

ونوّه أمين خلال تصريحاته، أن كشري لم يخبره بأي شيء بشكل رسمي خلال الفترة الماضية، مشددًا أن جلسة الجمعة ستحسم مدير الفني للفريق.

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وكان أحمد كشري تولى القيادة الفنية لفريق أسوان في منتصف الموسم الحالي خلفًا لمجدي عبد العاطي لينجح في قيادة "زهرة الجنوب" للبقاء في مسابقة دوري we المصري.

وضمن أسوان البقاء في مسابقة الدوري منذ الجولة الماضية عقب الفوز الذي تحقق على حساب حرس الحدود بهدفين مقابل هدف وحيد في إطار الأسبوع الـ32.

ويمتلك أسوان 37 نقطة حيث يتواجد في المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، إلى جانب امتلاكه مباراتين قبل نهاية المنافسة أمام كل من الإسماعيلي والاتحاد السكندري.