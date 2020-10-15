شكرا لقرائتكم المقاولون يواجه إنبى اليوم في الدورى تحت شعار "استعادة الانتصارات" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستقبل المقاولون العرب فى الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، نظيره إنبى على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها ذئاب الجبل بعد التعادل مع طنطا بهدفين لكل فريق فى الجولة الأخيرة للمسابقة بينما خسر إنبى من الأهلى بثلاثية دون رد فى نفس الجولة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع بترتيب جدول الدورى برصيد 53 نقطة، بعد أن لعب 32 مباراة حيث فاز المقاولون فى 15 وتعادل فى 8 مباريات وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 43 هدفاً واستقبلت شباكه 30 هدف فيما يحتل فريق إنبى المركز السادس برصيد 45 نقطة من 32 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 12 وخسر 9 مباريات وسجل 31 هدفاً وعليه نفس العدد من الأهداف.

وطالب عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لاعبيه بحصد النقاط الثلاث لإنهاء الموسم بالمربع الذهبى وتكليل جهودهم بشكل لائق، ويحتاج الذئاب لنقطة واحدة لرفع رصيده إلى 54 نقطة وهى النقطة التى لا يستطيع سموحة الوصول إليها فى حالة فوزه بآخر مباراتين فى الدورى، نظراً لأن المواجهات المباشرة تصب فى مصلحة الفريق السكندرى، الذى تعادل فى الجبل الأخضر مع المقاولون 2/2، وتعادل فى الإسكندرية 1/1.

ويترقب سموحة فرصة تعثر ذئاب الجبل للانقضاض على المركز الرابع، مستغلاً اللقاءات الصعبة المتبقية للمقاولون أمام إنبى وبيراميدز، فى الوقت الذى يواجه فيه سموحة فريقى مصر المقاصة ونادى مصر.

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فى المقابل يسعى حلمى طولان المدير الفنى لإنبى لحصد النقاط الثلاث لملاحقة سموحة على المركز الخامس وإنهاء الموسم بشكل مميز للفريق البترولى، ويتربع محمد شريف المعار من الأهلى على صدارة هدافى نادى إنبى برصيد 12 هدفاً.

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام إنبى مكون من :" محمود أبو السعود، أمير عابد، فاروق نور الدين، محمد سمير وحسن الشامى، كريم مصطفى، محمد مجلى، ابراهيم صلاح، شكرى نجيب ولويس هينستروزا، سيف الجزيري".

ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى أمام المقاولون العرب مكون من :" محمد جاد -على فوزى - أسامة جلال - رامى صبرى - كريم فؤاد، خط الوسط : محمد رزق - حميد ماو - عبد الرحمن عامر - تونيا دى ليو، خط الهجوم : محمود قاعود – محمد شريف".