شكرا لقرائتكم مشوار رباعى المربع الذهبى في دورى أبطال أفريقيا قبل الصدام المنتظر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشهد ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال الأفريقي، صداما تاريخيا بين قطبى مصر والمغرب، حيث يواجه الزمالك الرجاء الأحد المقبل، بينما يلتقى الأهلى بالوداد السبت المقبل قبل أن تقام مباريات العودة بالقاهرة فى 23 و24 من أكتوبر الجارى.

تأهل الأهلى لمواجهة الوداد المغربى بعدما تخطى عقبة صن دوانز بطل جنوب أفريقيا، ولعب المارد الأحمر ست مباريات حصد 11 نقطة وسجل 7 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف، ويعد حسين الشحات نجم الفريق هو الهداف برصيد 5 أهداف.

وعلى نفس الوتيرة لعب الوداد المغربى 6 مباريات بدورى أبطال أفريقيا حصد ٩ نقاط وسجل لاعبيه ١٠ أهداف وتلقت شباكه ٦ أهداف ويعد أيوب الكعبى هداف الفريق برصيد 3 أهداف.

تأهل الزمالك لمواجهة الرجاء المغربى بعدما تخطى عقبة الترجى التونسى ولعب الفارس الأبيض 6 مباريات حصد 9 نقاط وسجل 5 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف، ويعد المغربى أشرف بن شرقى نجم الفريق هو الهداف برصيد 6 أهداف.

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وعلى نفس الوتيرة، لعب الرجاء المغربى 6 مباريات بدورى أبطال أفريقيا حصد 11 نقطة وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 4، ويعد بدر بانون هداف الفريق برصيد 3 أهداف.

ضمت قائمة النادى الأهلى إلى المغرب كلاً من: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هانى وأحمد فتحى وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدى فتحي، ومحمد مجدى أفشة وجونيور أجايى وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي، وينضم التونسى على معلول والأنجولى جيرالدو إلى بعثة الفريق فى المغرب بعد انتهاء مشاركتهما فى معسكرى منتخبى بلادهما.

ضمت قائمة الزمالك، محمد أبو جبل - محمود عبد الرحيم جنش - محمد عواد - محمد صبحى فى حراسة المرمى ومحمود علاء - محمد عبد الغنى - محمود حمدى "الونش" - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافى - عبد الله جمعة فى خط الدفاع وطارق حامد - فرجانى ساسى - محمد حسن - يوسف إبراهيم "أوباما" - كريم بامبو - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - محمد عنتر - إسلام جابر - مصطفى فتحى - أشرف بنشرقى - محمد أوناجم فى خط الوسط ومصطفى محمد - عمر السعيد - كابونجو كاسونجو فى خط الهجوم.