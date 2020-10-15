شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. المقاولون العرب يستدرج إنبى بالجبل الأخضر لحسم سباق المربع الذهبى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج المقاولون العرب نظيره إنبى في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها ذئاب الجبل بعد التعادل مع طنطا بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة بينما خسر إنبى من الاهلى بثلاثية دون رد في نفس الجولة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع بترتيب جدول الدوري برصيد 53 نقطة، بعد أن لعب 32 مباراة حيث فاز المقاولون فى 15 وتعادل فى 8 مباريات وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 43 هدفاً واستقبلت شباكه 30 هدف فيما يحتل فريق إنبى المركز السادس برصيد 45 نقطة من 32 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 12 وخسر 9 مباريات وسجل 31 هدفاً وعليه نفس العدد من الأهداف.

وطالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بحصد النقاط الثلاث لإنهاء الموسم بالمربع الذهبى وتكليل جهودهم بشكل لائق ، ويحتاج الذئاب لنقطة واحدة لرفع رصيده إلى 54 نقطة وهى النقطة التى لا يستطيع سموحة الوصول إليها فى حالة فوزه بآخر مباراتين فى الدورى، نظراً لأن المواجهات المباشرة تصب فى مصلحة الفريق السكندرى، الذى تعادل فى الجبل الأخضر مع المقاولون 2/2، وتعادل فى الأسكندرية 1/1.

ويترقب سموحة فرصة تعثر ذئاب الجبل للإنقضاض على المركز الرابع، مستغلاً اللقاءات الصعبة المتبقية للمقاولون أمام إنبى وبيراميدز، فى الوقت الذى يواجه فيه سموحة فريقى مصر المقاصة ونادى مصر.

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في المقابل يسعى حلمى طولان المدير الفني لإنبى لحصد النقاط الثلاث لملاحقة سموحة على المركز الخامس وإنهاء الموسم بشكل مميز للفريق البترولى ، و يتربع محمد شريف المعار من الأهلى على صدارة هدافى نادى إنبى برصيد 12 هدفاً.

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام إنبى مكون من :" محمود أبو السعود ، أمير عابد، فاروق نور الدين، محمد سمير وحسن الشامي ، كريم مصطفى، محمد مجلى، ابراهيم صلاح، شكري نجيب ولويس هينستروزا ، سيف الجزيري".

ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى أمام المقاولون العرب مكون من :" محمد جاد -علي فوزي - أسامة جلال - رامي صبري - كريم فؤاد، خط الوسط : محمد رزق - حميد ماو - عبد الرحمن عامر - تونيا دي ليو، خط الهجوم : محمود قاعود – محمد شريف".