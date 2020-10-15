شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإسماعيلى يبحث عن تصحيح المسار المحلى أمام أسوان بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الإسماعيلى نظيره أسوان في الخامسة والنصف عصر اليوم الخميس على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة سهلة للفريقين بعد أن ضمن كل منهما البقاء في المسابقة بعد صراع مرير للنجاة من دوامة الهبوط ، ويدخل الدراويش مباراة اليوم بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد في أخر ظهور باللقاء المؤجل من الأسبوع 19 ، بينما فاز أسوان على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر بترتيب جدول الدوري برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 10 وتعادل في 8 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبوه 33 هدفًا وتلقت شباكه 43 هدفاً فيما يحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 9 وتعادل في 10 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً.

ويسعى البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للإسماعيلى لتحقيق فوزه الرابع مع الدراويش لتحسين مركز الفريق قبل نهاية المسابقة حيث فاز فى 3 وتعادل فى 2 وخسر3 وأحرز 6 من الأهداف ودخل مرمى الفريق8 أهداف.

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في المقابل طالب أحمد كشرى المدير الفني لأسوان لاعبيه بمواصلة نغمة الانتصارات لاسيما بعد زوال ضغوط معركة الهبوط في محاولة لتحسين وضع تماسيح النيل بجدول المسابقة ، لاسيما أن هذه المباراة قد تكون الأخيرة له مع زهرة الجنوب حيث أبلغ مسئولي أسوان بعزمه حسم موقفه بالبقاء أو الرحيل عقب مواجهة الاسماعيلى بعد تلقيه عروض كثيرة للموسم الجديد

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام أسوان مكون من :"محمد فوزى ، محمود البدري ، محمد عمار ، إبراهيم ابو اليزيد ، احمد ايمن ، محمود دونجا ، عماد حمدى ، محمد الشامى ، عمر الوحش ، عبد الرحمن مجدى ، حمدى زكى".

ويبدو التشكيل المتوقع لأسوان أمام الاسماعيلى مكون من :" مسعد عوض ، محمد جابر، محمود نعيم، طارق أبو العز وأحمد عامر ، سولمون منساه، إبراهيم جلال، إبراهيم القاضي، هيثم الفيل ومحمد المرسي ، مصطفى البدري".