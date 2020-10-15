شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض اليوم مراناً اساسياً بالمغرب استعداداً لمواجهة الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الكرة بالنادي الاهلي مرانه الاساسي اليوم ،الخميس، بالمغرب استعداداً للمواجهة المرتقبة المقرر لها السبت المقبل في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة أمام الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ويتطلع موسيماني خلال مران اليوم لتجهيز اللاعبين على الصعيدين الفني والمعنوي لموقعة بطل المغرب التى يأمل فيها الأهلي لتحقيق نتيجة جيدة تثسهّل مهمته في مباراة العودة بالقاهرة الجمعة المقبل ، ويستعيد الاهلي في مباراة السبت حارس الفريق محمد الشناوي الذي غاب عن عدة مباريات محلية مؤخراً للإصابة فيما مازال كهربا يؤدي برنامج تأهيلي لخوض لقاء الوداد بعد غد ورغم صعوبة موقفه إلا أن حظوظ مشاركته تبقى واردة كبديل وهو ما سيتضح بشكل نهائي خلال الساعات المقبلة.

على صعيد متصل، منح الجهاز الطبي للأهلي والدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي إجراءات وقائية مشددة لافراد البعثة للحفاظ علي سلامة الجميع في رحلة المغرب ، ووضع الجهاز الطبي ترتيبات طبية مشددة منذ مُغادرة البعثة للقاهرة عصر أول أمس ، الثلاثاء، وحرص الجهاز الطبي على تسليم الجهاز الفني واللاعبين كمامات وقفازات طبية في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة بالنادي ومن خلال التنسيق مع اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقي "كاف"، ويتابع الدكتور محمد شوقي اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ علي سلامة افراد البعثة ، وطلب شوقي الجميع في ابلعثة بعدم الإخلال بالأجراءات الطبية المُشددة خلال رحلة المغرب بسبب تفشي فيروس كرونا هناك بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة.