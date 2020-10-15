أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، عن حكام مباراتي اليوم في الجولة الـ33 من بطولة الدوري الممتاز على النحو التالي: التالي: الإسماعيلي والمقاولون: أحمد جمال حكم ساحة هاشم عبد المريد وعمرو جمعة مساعدين محمد إبراهيم حكم رابع نادر قمر الدولة حكم فيديو سعيد حمزة حكم فيديو Advertisements المقاولون العرب وإنبي: عبد العزيز السيد حكم ساحة محمد عبد العظيم ومحمد أبو رحاب مساعدين وليد عامر حكم رابع صبحي العمراوي حكم فيديو محمد أبو خاطر مساعد حكم فيديو

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد جمال حكمًا للقاء الإسماعيلي وأسوان.. وعبد العزيز لإنبي والمقاولون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.