شكرا لقرائتكم الأهلى يخوض اليوم مرانه الأساسى في المغرب استعدادا لمواجهة الوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق الكرة بالنادى الأهلى مرانه الاساسى اليوم،الخميس، بالمغرب، استعدادا للمواجهة المرتقبة المقرر لها السبت المقبل فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة أمام الوداد فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويتطلع موسيمانى خلال مران اليوم لتجهيز اللاعبين على الصعيدين الفنى والمعنوى لموقعة بطل المغرب التى يأمل فيها الأهلى لتحقيق نتيجة جيدة تستهّل مهمته فى مباراة العودة بالقاهرة الجمعة المقبل، ويستعيد الأهلى فى مباراة السبت حارس الفريق محمد الشناوى الذى غاب عن عدة مباريات محلية مؤخراً للإصابة فيما مازال كهربا يؤدى برنامج تأهيلى لخوض لقاء الوداد بعد غد ورغم صعوبة موقفه إلا أن حظوظ مشاركته تبقى واردة كبديل وهو ما سيتضح بشكل نهائى خلال الساعات المقبلة.

على صعيد متصل، منح الجهاز الطبى للأهلى والدكتور محمد شوقى رئيس اللجنة الطبية بالنادى إجراءات وقائية مشددة لافراد البعثة للحفاظ على سلامة الجميع فى رحلة المغرب، ووضع الجهاز الطبى ترتيبات طبية مشددة منذ مُغادرة البعثة لقاهرة عصر أول أمس، الثلاثاء، وحرص الجهاز الطبى على تسليم الجهاز الفنى واللاعبين كمامات وقفازات طبية فى إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة بالنادى ومن خلال التنسيق مع اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقى "كاف"، ويتابع الدكتور محمد شوقى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة افراد البعثة، وطلب شوقى الجميع فى البعثة بعدم الإخلال بالإجراءات الطبية المُشددة خلال رحلة المغرب بسبب تفشى فيروس كرونا هناك بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة.