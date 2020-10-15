شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتوجه إلى المغرب بطائرة خاصة فى رحلة البحث عن كأس الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوجه بعثة الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز تحت قيادة المدير الفنى الكرواتى أنتى تشاتشيتش، فى الثالثة عصر اليوم الخميس، إلى مدينة كازبلانكا المغربية، بطائرة خاصة، فى إطار الاستعداد لخوض المباريات النهائية فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يلتقي بيراميدز يوم 20 أكتوبر الجارى مع حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائي الكونفدرالية على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، وفى حال تأهله سيخوض المباراة النهائية يوم 25 أكتوبر بملعب مولاى عبد الله فى مدينة الرباط العاصمة.

من جهته أكد هانى سعيد، المدير الرياضى لنادي بيراميدز، أن البعثة ستسافر إلى المغرب بطائرة خاصة وفرتها إدارة النادى، فى إطار توفير كل سبل الراحة للاعبين من أجل تحقيق اللقب الغالى، وأضاف سعيد، أن الفريق سيصل الرباط فى السابعة مساءً، ليتوجه مباشرة إلى فندق إقامته بالدار البيضاء على أن يخوض تدريباته اليومية استعدادا لخوض المباراة المحدد لها الثلاثاء.

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وسافر يوم الثلاثاء الماضى، كلاً من محمد طاهر إدارى الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، والشيف الخاص بالبعثة، إلى المغرب، من أجل إنهاء كافة الترتيبات وتذليل العقبات، قبل وصول بعثة الفريق، حيث حرصت الإدارة على سفر الثلاثى قبل وصول بعثة الفريق بـ 48 ساعة لتهيئة الأوضاع قبل موعد الوصول.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق تدريبات استشفائية غدًا الجمعة، لإزالة الإرهاق عن اللاعبين بعد رحلة السفر الطويلة، وبعدها سيبدأ الجهاز الفنى فى التدريبات والمحاضرات الفنية استعدادًا لمواجهة حوريا.