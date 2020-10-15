شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الأندية المصرية التي تشارك في بطولات أفريقيا تمثل نفسها فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى خالد الغندور، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الأندية المصرية التي تشارك في بطولات أفريقيا أو أي بطولة خارجية تمثل نفسها فقط ولا تمثل مصر.

وقال الإعلامي خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك: «الأهلي على سبيل المثال لا يمثل مصر في بطولة أفريقيا، ولكن يمثل نفسه فقط».

وتابع: «الأهلي نادي مصر لا جدال في ذلك، لكنه ليس مصر أو منتخب مصر، لذلك عندما يشارك في أي مباراة أو بطولة قارية هو يمثل نفسه وجماهيره فقط لا يمثل جماهير أي نادي آخر، وهكذا باقي الأندية».