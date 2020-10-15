شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: «إن شاء الله هنبدأ الموسم الجديد بدون عمرو الجنايني ولجنته» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إنه استمرارًا لحالة العشوائية والارتباك التي تعيشها الكرة المصرية، في ظل وجود اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، فالأندية حتى هذه اللحظة لا تعرف جدول ولا نظام ولا لوائح الدوري الجديد.

وأضاف أمير مرتضى، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «إن شاء الله هنبدأ الموسم بدون عمرو الجنايني ولجنته».

وتابع: «أتمنى وجود مجلس إدارة منتخب لاتحاد الكرة، يجيد إدارة المسابقة بشكل احترافي وليس بطريقة الهواة».