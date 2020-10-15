شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: في حال خرج الزمالك وتأهل الأهلي لن أشجعه في النهائي الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي خالد الغندور، مقدم برنامج زملكاوي على قناة الزمالك، أنه لم ولن يشجع أي فريق في مصر وأفريقيا سوى الزمالك.

وقال «الغندور» في تصريحات عبر برنامج إنه لن يشجع الأهلي في حال تأهله لنهائي أفريقيا وخروج الزمالك من نصف النهائي.

وأكد «الغندور»: «إذا تأهل الأهلي والرجاء للمباراة النهائية سأتمنى هزيمة الأهلي، أنا كمشجع زملكاوي لا أرى أمامي سوى نادي الزمالك، ولا اشغل بالي بالأهلي، ولن أهتم بأي مباراة له، ولكن إذا خُيرت أنا وأي زملكاوي سنختار هزيمة الأهلي».