جريزمان يتغنى بمدربه ديشامب: يجيد توظيفي داخل المستطيل الأخضر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهاجم الفرنسي، جريزمان، مهاجم منتخب فرنسا وفريق برشلونة الإسباني، أن ديديه ديشامب، مدرب «الديوك» يجيد توظيفه داخل المستطيل الأخضر، الأمر الذي جعله يسجل هدفا مميزا خلال لقاء منتخب بلاده مساء أمس أمام كرواتيا، خلال إحدى جولات دوري الأمم الأوروبية.
ووفقًا لموقع صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن المهاجم الفرنسي اعترف أن لقاء كرواتيا كان صعبًا للغاية داخل المستطيل الأخضر، ولكن فوزهم تحقق لإصرارهم على الانتصار على وصيف بطل العالم.
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