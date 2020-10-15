شكرا لقرائتكم خبر عن مهند مجدي: هناك حملات تسعى لتقزيم الأهلي وزعزعة استقراره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن القلعة الحمراء تواجه حملات ممنهجة لزعزعة استقراره.

وأضاف «مجدي»، في تصريحات على قناة «أون تايم سبورت»: «في توجه قصاد النادي الأهلي ككيان واسم ورموز، ودي حاجة بتزعل».

وتابع: «مجلس الإدارة متحمل المسؤولية ويتحمل النقد، لأنه رضي بأنه يكون في هذا الموقع، ودورنا أيضا إننا ندافع عن الأهلي ورموزه، وأيضًا لدينا جمهورنا خط الدفاع الأول».

وأكد: «طبعا في حملة ممنهجة ضد الأهلي، ولا أقصد الإعلام فقط، ولكن هناك حملات على السوشيال ميديا، حملات هدفها زعزعة استقرار ومبادئ النادي الأهلي، وإن النادي يفقد الثقة في نفسه، وهناك محاولات لتقزيم النادي الأهلي ونبقى كلنا واحد، لكن احنا قادرين نواجه ده وبرضه بالحجة والدليل، وهناك تكاتف من جانب إدارة الأهلي ورموز النادي والجمهور لمواجهة مثل هذه الحملات».