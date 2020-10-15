شكرا لقرائتكم ختام مباريات القسم الثانى اليوم.. سيراميكا يأمل في الصعود وبتروجت للمعجزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تختتم اليوم مباريات دورى القسم الثانى بلقاءات الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية التى تضم أندية القاهرة والقناة والتى ستحدد الصاعد الثالث لدورى الأضواء بعد صعود البنك الأهلى عن المجموعة الأولى، وغزل المحلة عن المجموعة الثالثة .

فعلى ملعبه بالسويس يستضيف سيراميكا كليوباترا صاحب الصدارة برصيد 42 نظيره جمهورية شبين فى لقاء يبحث فيه أصحاب الأرض عن نقطة التعادل لتحقيق حلم الصعود لأول مرة فى التاريخ، فى الوقت الذى يستضيف فيه بتروجت صاحب المركز الثانى برصيد 39 نقطة فريق المريخ الهابط للقسم الثالث فى لقاء يبحث فيه المارد البترولى عن معجزة للصعود .

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وفى حالة فوز أو تعادل سيراميكا كليوباترا يصعد مباشرة للدورى، بينما يصعد بتروجت فى حالة وحيدة وهى خسارة سيراميكا من شبين بأكثر من ستة أهداف وهو ما يصعب من مهمة الفريق البترولى .

وفى لقاءات اللعب على مراكز الترضية يواجه الداخلية فريق النصر، بينما يستضيف الترسانة فى اللقاء الأول لعلاء نوح كمدير فنى للفريق خلفا لشاكر عبد الفتاح نظيره كوكاكولا باستاد حسن الشاذلى بميت عقبة، ويلتقى الزرقا مع النصر، والقناة مع منتخب السويس .