شكرا لقرائتكم منتخب الشباب يواجه نادى مصر وديا استعدادا لتصفيات شمال أفريقيا بتونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، بقيادة ربيع ياسين اليوم،نادى مصر وتحديدا فى تمام الرابعة من عصرا على الملعب الفرعى باستاد القاهرة الدولى وديا، فى إطار استعدادات منتخب الشباب لتصفيات شمال أفريقيا بتونس، والمؤهلة لبطولة أمم افريقيا للشباب المقرر إقامتها فى موريتانيا فى شهر مارس 2021.

ويخوض الجهاز الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2001 مباراتين وديتين كل أسبوع فى برنامج إعداد منتخب شباب مصر حتى موعد السفر إلى تونس أول نوفمبر المقبل وكان الفريق قد فاز فى اخر مباراة ودية على نجوم المستقبل بهدفين دون رد.

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فى السياق ذاته، أبدى ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب، غضبه بسبب عدم تعاون الاندية المصرية له، وقال ياسين : "مدربين الاندية مش بيفكروا غير فى نفسهم ومش شاغلين بالهم بالمنتخب".. واردف: خوضت مباريات ودية ضعيفة لانى لا املك لاعبين.

وتابع المدير الفنى لمنتخب الشباب :" فوجئت بطلب انبى باعادة لاعبه من المنتخب، لا اعلم ماذا افعل، وشدد: علاقتى بجميع المدربين جيدة واطلب فقط التعاون معي، وحلمى طولان اخ اكبر وعزيز.. واتم: أطلب لاعب واحد فقط من كل فريق لديه لاعبان بالمنتخب، المنافسة صعبة .