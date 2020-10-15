شكرا لقرائتكم تاريخ مواجهات الإسماعيلى مع أسوان قبل مواجهة الدورى اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى الإسماعيلى في الخامسة مساء اليوم الخميس، مع أسوان على استاد الإسماعيلية، لحساب الأسبوع الــ33 بمسابقة الدورى المحلى.

وسبق للفريقين أن تواجها فى 19 مباراة، فاز خلالهم الدراويش فى 11 مباراة وتعادل الفريقان فى 3 مباريات وخسر 5 لقاءات، سجل لاعبو الإسماعيلى فى شباك أسوان 41 هدفا واستقبلت شباكهم 24 هدف مع خروج ست مباريات “كلين شيت” شباك نظيفة.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى صفحة مباراة المصرى البورسعيدى التى أقيمت مساء الجمعة على استاد برج العرب بالاسكندرية والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى والتى خسرها الدراويش بهدفين دون رد سجلهما كريم العراقى وأحمد جمعة، وتجمد رصيد الاسماعيلى عند النقطة 38 بالمركز العاشر بجدول الدورى بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 8 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبوه 33 هدفًا وتلقت شباكه 43 هدفاً، بعدما تلقى خسارته الرابعة عشرة هذا الموسم وهو أعلى عدد من الهزائم للدراويش على الإطلاق منذ انطلاق المسابقة عام 1948.

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وقاد ريكاردو الإسماعيلى فى 7 لقاءات حتى الآن فاز فى 3 وتعادل فى 2 وخسر3 وأحرز 6 من الأهداف ودخل مرمى الفريق8 أهداف.

ورفضت لجنة التعاقدات بالاسماعيلى فكرة التعاقد مع بعض اللاعبين من القسم الثانى خوفاً من جلب صفقات غير مفيدة فنياً للدراويش وتفتقد الخبرة اللازمة للمشاركة مع الفريق الأصفر بما يعرض الاسماعيلى لتكرار نفس سيناريو الموسم الحالى الذى نجا فيه من الهبوط بالاسابيع الأخيرة للمسابقة وهو الأمر الذى أغضب جماهيره بشدة.

وقرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، تشكيل لجنة تعاقدات جديدة لاختيار وضم اللاعبين الجدد استعدادًا للموسم الجديد، وستكون لجنة التعاقدات الجديد برئاسة إبراهيم عثمان رئيس النادى، وعضوية كل من خالد القماش وأبو طالب العيسوى وأحمد العجوز ومحمد محسن أبو جريشة، على أن تكون لها كل الصلاحيات فى اختيار وترشيح اللاعبين للعرض على رئيس اللجنة تمهيدًا للتعاقد معهم.