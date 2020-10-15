شكرا لقرائتكم بيراميدز يطير إلى كازبلانكا المغربية اليوم استعدادا لمواجهة حوريا كوناكرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تطير بعثة الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز تحت قيادة المدير الفنى الكرواتى أنتى تشاتشيتش، فى الثالثة عصر اليوم الخميس، إلى مدينة كازبلانكا المغربية، بطائرة خاصة، فى إطار الاستعداد لخوض المباريات النهائية فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يلتقى بيراميدز يوم 20 أكتوبر الجارى مع حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، وفى حال تأهله سيخوض المباراة النهائية يوم 25 أكتوبر بملعب مولاى عبد الله فى مدينة الرباط العاصمة.

من جهته أكد هانى سعيد، المدير الرياضى لنادى بيراميدز، أن البعثة ستسافر إلى المغرب بطائرة خاصة وفرتها إدارة النادى، فى إطار توفير كل سبل الراحة للاعبين من أجل تحقيق اللقب الغالى، وأضاف سعيد، أن الفريق سيصل الرباط فى السابعة مساءً، ليتوجه مباشرة إلى فندق إقامته بالدار البيضاء على أن يخوض تدريباته اليومية استعدادا لخوض المباراة المحدد لها الثلاثاء.

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وسافر يوم الثلاثاء الماضى، كلاً من محمد طاهر إدارى الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، والشيف الخاص بالبعثة، إلى المغرب، من أجل إنهاء كافة الترتيبات وتذليل العقبات، قبل وصول بعثة الفريق، حيث حرصت الإدارة على سفر الثلاثى قبل وصول بعثة الفريق بـ 48 ساعة لتهيئة الأوضاع قبل موعد الوصول.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق تدريبات استشفائية غدًا الجمعة، لإزالة الإرهاق عن اللاعبين بعد رحلة السفر الطويلة، وبعدها سيبدأ الجهاز الفنى فى التدريبات والمحاضرات الفنية استعدادًا لمواجهة حوريا.