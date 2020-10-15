شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه نادي مصر وديا استعداد لتصفيات شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، بقيادة ربيع ياسين اليوم مباراة ودية مع الفريق الأول بنادي مصر وتحديدا في تمام الرابعة عصرا على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي في إطار استعدادات منتخب الشباب لتصفيات شمال أفريقيا بتونس، والمؤهلة لبطولة أمم افريقيا للشباب المقرر إقامتها فى موريتانيا فى شهر مارس 2021.

ويخوض الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2001 مباراتين وديتين كل أسبوع في برنامج إعداد منتخب شباب مصر حتي موعد السفر الي تونس أول نوفمبر المقبل وكان الفريق قد فاز في اخر مباراة ودية علي نجوم المستقبل بهدفين دون رد.

Advertisements

في السياق ذاته ، أبدى ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب، غضبه بسبب عدم تعاون الاندية المصرية له، وقال ياسين : "مدربو الأندية مش بيفكروا غير في نفسهم ومش شاغلين بالهم بالمنتخب"، وأردف: خضت مباريات ودية ضعيفة لاني لا املك لاعبين".

وتابع المدير الفني لمنتخب الشباب :" فوجئت بطلب انبي باعادة لاعبه من المنتخب، لا اعلم ماذا افعل، وشدد: علاقتي بجميع المدربين جيدة واطلب فقط التعاون معي، وحلمي طولان أخ أكبر وعزيز، واتم: أطلب لاعب واحد فقط من كل فريق لديه لاعبان بالمنتخب، المنافسة صعبة .