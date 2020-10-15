شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتفوق تاريخياً على تماسيح النيل قبل المواجهة رقم 20 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الإسماعيلى منافسه أسوان اليوم الخميس باستاد الإسماعيلية ، لحساب الأسبوع الــ33 بمسابقة الدورى المحلى ، وسبق للفريقان أن تواجها فى 19 مباراة ، فاز خلالهم الدراويش فى 11 مباراة وتعادل الفريقان فى 3 مباريات وخسر 5 لقاءات ، سجل لاعبو الإسماعيلى فى شباك أسوان 41 هدف واستقبلت شباكهم 24 هدف مع خروج ست مباريات “كلين شيت” شباك نظيفة.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى صفحة مباراة المصرى البورسعيدى التي أقيمت مساء الجمعة على استاد برج العرب بالاسكندرية والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري والتى خسرها الدراويش بهدفين دون رد سجلهما كريم العراقى وأحمد جمعة، وتجمد رصيد الاسماعيلى عند النقطة 38 بالمركزالعاشر بجدول الدوري بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 10 وتعادل في 8 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبوه 33 هدفًا وتلقت شباكه 43 هدفاً ، بعدما تلقى خسارته الرابعة عشرة هذا الموسم وهو أعلى عدد من الهزائم للدراويش على الإطلاق منذ انطلاق المسابقة عام 1948.

وقاد ريكاردو الإسماعيلى فى 7 لقاءات حتى الآن فاز فى 3 وتعادل فى 2 وخسر3 وأحرز 6 من الأهداف ودخل مرمى الفريق8 أهداف.

Advertisements