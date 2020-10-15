شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى سابع جولات دورى محترفى اليد و المرتبط مواليد 2002 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام على مدار اليوم الخميس، مواجهات مهمة فى إطار الجولة السابعة بدورى المحترفين لكرة اليد و المرتبط مواليد 2002 على صعيد المجموعتين الأولى و الثانية ، للموسم المحلى 2020 / 2021، حيث تشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كلا من ، الزمالك مع طلائع الجيش وحدائق الأهرام مع الطيران وسموحة مع هليوبوليس .



فيما تشهد الجولة الثانية لقاءات بين كلا من ، سبورتنج مع الأهلى وأصحاب الجياد مع الزهور وبورسعيد مع المعادى .

وتشهد جولة 12 نوفمبر بدورى المحترفين لاستكمال موسم 2019/2020 لقاءات مهمة بين كل من: الأهلى مع طلائع الجيش والزمالك مع سبورتنج والأولمبى مع هليوبوليس وسموحة مع البنك الأهلى، بينما تشهد الجولة الختامية لقاءات بين طلائع الجيش مع الأولمبى وسبورتنج مع سموحة وهليوبوليس مع البنك الأهلى والأهلى مع الزمالك.

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وأخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كاجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعطى اتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.

كما حدد مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، 20 فردًا كحد أقصى مرافقًا لكل نادٍ فى المباريات، وذلك لتطبيق التباعد الاجتماعى لحماية اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية وأسرة اللعبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد