مهند مجدي يُجيب.. هل يتعرض الأهلي لحملات ممنهجة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، مهند مجدي، إن هناك توجه ضد النادي ككيان واسم ورموز وهذا ما يُحزن.

وأضاف مهند مجدي، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ملعب أون تايم:"رموز النادي مقسومة لجزئين منهم في مجلس الإدارة ولابد أن نتقبل ذلك نحن وأهلنا لكوننا في وضع المسؤوية وهذه هي الضريبة ونقبل النقد العادي ذو الشكل اللائق فلايوجد مجلس إدارة لا يُخطيء".

واسترسل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي:"بالنسبة لرموز النادي، دورنا والجمهور الدفاع عنهم وجمهورنا هو الخط الأول، وهناك حملة مُمنهجة ونفرق بين النقد الموضوعي والحملات المُمنهجة ولا أقصد الإعلام فقط بل أيضاً السوشيال ميديا، فهناك محاولات الهدف منها زعزعة اسم النادي ومبادئه وقواعده على مدار 113 سنة ولتفقد الثقة بنفسك".

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وتابع مهند مجدي:"أريد توصيل رسالة للجمهور والشباب، إياك أن تهتز ثقتك أمام الأهلي وإدارته التي انتخبتها الجمعية العمومية مايحدث ليكسرك ويأخذ من معنوياتك وهناك من يريد (يُقزم) من النادي الأهلي ونكون كلنا واحد ولكن لابد أن نكون على علم بذلك ونستشف ذلك".

واسترسل عضو مجلس الأهلي:"هناك من يريد أن يُعيد الأهلي 100 سنة للخلف، لا يستطيعون الصعود للنادي فيريدون النزول به وهذا لن يحدث طالما يدينا في يد بعض كإدارة والجمهور، (الفلوس) موجودة و(زمن الفلوس) موجود ولكن هناك ترى أن هناك أشياء أهم منها فستظل (الفلوس) ولكن الفارق أن تكون متمسك بالقيم والمباديء التي تربيت عليها

وأتم عضو مجلس الأهلي تصريحاته بـ"في أعتقادي أن النادي أعطاني أسس ومباديء ولن أهتز حتى وإن كانت الأمور تأتي من منتمين للأهلي سواء لاعبين أو مدربين..لاتلوم النادي بل ألقِ اللوم على الشخص المُخطيء".