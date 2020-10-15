رسمياً.. دجلة يضم التونسي ايهاب المباركي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن نادي وادي دجلة، اليوم الأربعاء، تعاقده مع التونسي إيهاب المباركي بعد انتهاء تعاقده مع الترجي التونسي.

وجاءت صفقة ضم دجلة للتونسي إيهاب المباركي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

ووصل اللاعب القاهرة في وقت سابق من اليوم؛ حيث وقع عقود انتقاله لدجلة بداية من الموسم المقبل 2020/2021.

وشارك المباركي، الذي ينشط في مركز الظهير الأيمن، مع الترجي التونسي في الموسم الماضي بـ 17 مباراة، مسجلاً هدفاً وصانعاً هدفين لزملائه خلال 1496 دقيقة لعب.