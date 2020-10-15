عمرو جمال: موسيماني أراد ضمي من بيدفيست لـ صن داونز

أكد عمرو جمال مهاجم نادي طلائع الجيش، أن بيتسو موسيماني أراد ضمه لنادي صن داونز الجنوب أفريقي حينما كان مدرباً له.

وكانت جمال خاض تجربة احترافية قصيرة مع نادي بيدفيست الجنوب أفريقي.

وقال جمال خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أم بي سي مصر، " موسيماني أراد ضمي حينما كنت لاعبا في نادي بيدفيست الجنوب أفريقي، إلى نادي صن داونز الذي كان يدربه

قبل مجيئه للأهلي، لكن المفاوضات لم تكتمل حينها".

وأضاف " لم يتواصل أحد معي من النادي الأهلي منذ فترة كبيرة".

يذكر أن نادي طلائع الجيش تأهل إلى نصف نهائي كاس مصر على حساب بيراميدز، لينتظر الفائز من مباراة الزمالك واف سي مصر.