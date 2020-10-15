رضا عبدالعال يختار التشكيل المثالي للزمالك أمام الرجاء ويوجه رسالة للجماهير

اختار رضا عبدالعال مدرب نادي طنطا، التشكيل المثالي للزمالك خلال مباراته المرتقبة أمام الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقال عبدالعال خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة تن الفضائية، " في حال شفاء محمد عبدالشافي فلابد أن يشارك أساسيا في الجبهةاليسرى، لأن المباراة تحتاج خبرته".
وجاء تشكيل الزمالك حسب وجهة نظر رضا عبدالعال على النحو التالي :
حراسة المرمى : محمد أبوجبل.
خط الدفاع : محمود الونش، محمود علاء، عبدالله جمعة، حازم إمام.
خط الوسط : طارق حامد، محمد حسن، سيد زيزو.
خط الهجوم : يوسف أوباما، أشرف بن شرقي، مصطفى محمد.
كما وجه رضا عبدالعال رسالة إلى جماهير نادي الزمالك بشأن فرجاني ساسي، " يجب على جماهير الزمالك أن تهيئ نفسها على رحيل فرجاني ساسي وعدم تجديد تعاقده".
وأضاف " فرجاني بيفتعل أزمات في الفترة الأخيرة مع الزمالك للتمهيد لرحيله عن الفريق".
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