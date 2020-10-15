رضا عبدالعال يختار التشكيل المثالي للأهلي أمام الوداد

اختار رضا عبدالعال مدرب نادي طنطا، التشكيل الأنسب للنادي الأهلي خلال مباراته المرتقبة أمام الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، من وجهة نظره. وقال عبدالعال خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة البريميو، " يجب أن يركز الأهلي على الكرات الثابتة". يركز الأهلي على الكرات الثابتة". وجاء تشكيل الأهلي من وجهة نظر رصا عبدالعال على النحو التالي : حراسة المرمى : محمد الشناوي. خط الدفاع : ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتحي، Advertisements علي معلول. علي معلول. خط الوسط : أليو ديانج، عمرو السولية، مجدي قفشة. حط الهجوم : حسين الشحات، أحمد الشيخ، أليو بادجي. وأضاف " وليد سليمان يشارك في الشوط الثاني، لأنه لن يقدر على لعب المباراة كاملة". يذكر أن الاهلي سيصطدم بالوداد المغربي يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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