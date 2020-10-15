محمد عبد المنصف يكشف وجهته بعد الاعتزال

أكد محمد عبد المنصف حارس

مرمى وادي دجلة أنه يريد الاتجاه للتدريب عقب الاعتزال مشددا على أنه يريد أن يكون مدير فني وليس مدرب حراس.وقال عبد المنصف في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "أسعى للتدريب وأن أكون مدير فني بعد الاعتزال وليس مدرب حراس".أضاف: "أرى أن الحارس مثل المدرب يرى الملعب بشكل كامل ويرى طريقة لعب الفريقين وهذا حفزني على تلك الفكرة".وتابع: "أعمل بقوة خلال الفترة المقبلة على تأهيل ذاتي لأكون مدربا عقب الاعتزال".وختم حديثه قائلا:"طريقة لعبي في التدريب سوف تعتمد على بناء الهجمة من الخلف بشكل صحيح".

واختار محمد عبد المنصف حارس

مرمى فريق وادي دجلة الحالي التشكيل المثالي لمنتخب مصر على مر التاريخ من وجهة نظره.وجاء التشكيل الذي اختاره "أوسة" عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار على النحو الآتي:حراسة المرمى: ثابت البطلالدفاع: إبراهيم حسن - إبراهيم يوسف - هاني رمزي - أحمد رمزيالوسط: رضا عبد العال - حازم إمام - محمد صلاح - أحمد حسنالهجوم: أحمد الكأس - حسام حسن