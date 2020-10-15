عبدالحميد بسيوني يعلق على تأهل طلائع الجيش لنصف نهائي كأس مصر

تحدث عبدالحميد بسيوني مدرب نادي طلائع الجيش، عن تأهل فريقه لنصف نهائي كأس مصر، على حساب نادي بيراميدز. وأطاح نادي طلائع الجيش بنظيره بيراميدز من بطولة كأس مصر، بعد اللجوء لركلات ترجيح وانتهت بنتيجة 3 - 1. لركلات ترجيح وانتهت بنتيجة 3 - 1. وقال بسيوني خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " أوجه الشكر لإدارة نادي طلائع الجيش بعد ثقتهم بي لتدريب طلائع الجيش، وكذلك أشكر جميع اللاعبين". الجيش بعد ثقتهم بي لتدريب طلائع الجيش، وكذلك أشكر جميع اللاعبين". وأضاف " هدفنا التتويج بكأس مصر هذا الموسم، وهذا حق مشروع ". يذكر أن نادي طلائع الجيش ينتظر الفائز من مباراة الزمالك ونادي مصر لملاقاته في نصف نهائي كأس مصر.

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