حازم إمام يشيد بحارس الجيش وينتقد مدرب ولاعبي بيراميدز

أشاد حازم إمام نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، بمستوى محمد بسام حارس مرمى فريق طلائع الجيش علبدالحميد اشتغل على اللاعبين بشكل مميز وعلى سبيل المثال عمار حمدي وكريم طارق". " محمد بسام تطور مستواه بصورة كبيرة عن السنوات الماضية، وظهر ذلك في تصديه لركلات الترجيح أمام بيراميدز". وانتقد إمام مدرب بيراميدز بسبب استبدال المهدي سليمان بأحمد الشناوي، " ليس من المتعارف عليه أن أحمد الشناوي يتصدى لركلات ترجيح، وهذا خطأ المدير الفني". الشناوي، " ليس من المتعارف عليه أن أحمد الشناوي يتصدى لركلات ترجيح، وهذا خطأ المدير الفني". وأردف " تصدي محمد بسام لثلاث ركلات ترجيح من لاعبي بيراميدز، هذا يعني أن لاعبي بيراميدز لم يتمرنوا على ركلات الترجيح".

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