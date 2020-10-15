محمد عبد المنصف: الأهلي تفاوض معي قبل التعاقد مع الحضري

أكد محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة الحالي أن النادي الأهلي فاوضه قبل تعاقد النادي مع عصام الحضري.

وقال عبد المنصف في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "الأهلي تفاوَض معي قبل التعاقد مع عصام الحضري، ولكنِّي فضَّلت الانتقال للزمالك".

أضاف عبد المنصف: "لاعبو الوقت الحالي لم يشاهدوا الشقى ومعظم أكلهم غير صحي".

وختم حديثه قائلا: "دائما أحرص على منح بعض النصائح للاعبين الشباب خاصة أن العقلية المصرية في كرة القدم تحتاج كثيرا إلى التطوير".

اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "الأهلي تفاوَض معي قبل التعاقد مع عصام الحضري، ولكنِّي فضَّلت الانتقال للزمالك".أضاف عبد المنصف: "لاعبو الوقت الحالي لم يشاهدوا الشقى ومعظم أكلهم غير صحي".وختم حديثه قائلا: "دائما أحرص على منح بعض النصائح للاعبين الشباب خاصة أن العقلية المصرية في كرة القدم تحتاج كثيرا إلى التطوير".

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